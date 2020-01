Auto si ribalta, muore carbonizzato giovane cameriere siciliano

Incidente a Genova: perdono la vita il 23enne Bruno Lauria e un 68enne, si salva un ventenne collega e concittadino del ragazzo

GENOVA, 12 GEN – Il 68enne Guido Grassi e un 23enne siciliano, Bruno Lauria, sono morti carbonizzati a Genova nell’incendio dell’auto su cui viaggiavano. La macchina si è capovolta. A bordo con loro anche un amico ventenne di Lauria, Giuseppe Lunetta, rimasto ferito.

I due ragazzi, originari di San Cataldo (Caltanissetta), si erano trasferiti a Genova per lavorare come camerieri. Giuseppe è stato aiutato a uscire dall’auto che aveva preso fuoco da un giovane che aveva assistito all’incidente. Per lui solo contusioni multiple e lievi ustioni.

Tutto è successo la scorsa notte in corso Europa. Il 23enne e il 68enne erano sui sedili anteriori della Giulia. Grassi, conosciuto sul posto di lavoro, si era offerto di dare loro un passaggio …









