Altra auto a fuoco in provincia di Agrigento

Una utilitaria, una Opel Agila, è stata distrutta dalle fiamme, ieri mattina a Ribera, intorno alle 5.00, da un incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca.

L’auto di proprietà di un uomo del luogo, era parcheggiata nei pressi dell’abitazione dello stesso, in via Millefiori, una parallela di via Garibaldi.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono giunti anche i carabinieri della locale Stazione che hanno avviato le indagini. Nessuna pista è esclusa, nemmeno quella dell’incendio doloso.









Leggi la notizia completa