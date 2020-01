A Trapani “Fardella sotto le stelle”, quando la scuola diventa il passaporto per il futuro

“La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo” – Malcom X.

“Fardella sotto le stelle”, organizzato dal Liceo Scientifico Fardella di Trapani lo scorso 10 gennaio, non è stato solo occasione per l’istituto di promuovere i propri studi di indirizzo, ma una verifica del metodo di studio e di apprendimento applicato dalla scuola. Un vero e proprio banco di prova per discenti e docenti.

Per un giorno, gli studenti sono saliti in cattedra. Sono stati loro che con entusiasmo hanno esposto i progetti di indirizzo scientifico, frutto di un lungo lavoro, coadiuvato sapientemente dal corpo docenti, che li ha chiamati prima a raccogliere e analizzare il materiale raccolto, poi a studiarne i riferimenti teorici, lessico ed esposizione. Il tutto con il supporto di strumenti diversi: video, immagini, mappe concettuali, testi scritti.

…









Leggi la notizia completa