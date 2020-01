Trapani, il degrado di Viale Regina Elena

Viale Regina Elena, nella zona del porto di Trapani, versa in condizioni di degrado e abbandono. In particolare le aiuole divenute ricettacolo di spazzatura. Sulla vicenda è intervenuta la consigliera comunale Anna Garuccio che con una interrogazione ha chiesto la pulizia di marciapiedi e sedili. Sedili dove spesso bivaccano ubriachi e balordi che con i loro schiamazzi disturbano la quiete delle famiglie.

“Viale Regina Elena – rileva Garuccio – costituisce un luogo prezioso per la quotidianità cittadina, turistica, e per la memoria storica di noi trapanesi, così tanto affezionati a quel viale alberato arricchito da panchine storiche in pietra, alcune delle quali stilizzate con ornamenti ovoidali. I trapanesi rappresentato gli abitanti di una città italiana che ha differenza di tutte le altre, detiene il più alto tasso di Tari, per questo meritano una città pulita e accogliente”

Da un sopralluogo eseguito dalla …









Leggi la notizia completa