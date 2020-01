Trapani Calcio, UFFICIALE: Buongiorno è un nuovo calciatore del Trapani

Il difensore Alessandro Buongiorno è ufficialmente un nuovo calciatore del Trapani, questo il comunicato della società:

“Alessandro Buongiorno è un calciatore del Trapani

Definito, con la formula del prestito secco fino al termine della stagione sportiva, l’ingaggio del calciatore Alessandro Buongiorno, proveniente dal Torino.

Classe 1999, difensore, Buongiorno è cresciuto nel vivaio del Torino, squadra con cui esordisce in Serie A il 4 aprile 2018 contro il Crotone.

Nell’estate di quell’anno va in prestito al Carpi in Serie B, totalizzando 18 presenze. A fine stagione 2018-2019 rientra al Torino”.

Manuel Maresca









