Trapani Calcio, nuovo Cda al lavoro, tifosi perplessi. La denuncia di Fm Service

Mentre i tifosi si interrogano sul futuro del Trapani calcio, si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione. Ne fanno parte Giuseppe Pace, che avrà la rappresentanza istituzionale del sodalizio granata, Paolo Giuliano e Monica Pretti con delega all’area aziendale-sportiva, Massimo Marino, con delega alla comunicazione, marketing e relazioni esterne, Luigi Foffo, a sua volta Presidente dell’Alivision, e Carlo Maria Medaglia, Pro-Rettore alla Ricerca della Link Campus University, che rappresenterà la società nei rapporti nella capitale.

Alivision ringrazia tutti i consiglieri insediati nel nuovo Cda ed in particolare, il presidente Pace ed il consigliere delegato Marino per quella “sicilianità” che la proprietà ha ritenuto essere, sin dall’inizio, una priorità dell’azione sportiva-gestionale del Trapani Calcio. Frattanto, Fm Service denuncia che Alivision, quale concessionaria delle quote societarie del Trapani, si è resa inadempiente degli obblighi scaturiti dall’accordo di cessione, omettendo il versamento di plurimi ratei, …









