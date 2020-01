Solidarietà a Marsala: raccolti duemila euro per i bambini di don Mario Pellegrino

Il Centro Diocesano per le Confraternite della Diocesi di Mazara del Vallo e le quattro Confraternite di Marsala del Vallo hanno dato vita alla 2^ Edizione della manifestazione “Una tombola per i bambini di Don Mario”. L’iniziativa a scopo benefico è stata organizzata da Ariana Marino (Delegato Diocesano per le Confraternite) e dai quattro priori di Marsala, Gianluca D’Amico (Sant’Anna), Anna Maria D’Antoni (Santissimo Sacramento), Nino Guercio (Addolorata) e Davide Tumbarello (Immacolata) con il supporto di fedeli e sponsor. Presenti, fra gli altri, anche i sacerdoti Don Marco Renda (Arciprete di Marsala), Padre Mariano Narciso (Rettore del Santuario dell’Addolorata), Don Angelo Grasso (Parroco della Chiesa di Maria Santissima Ausiliatrice), Don Daniele Donato (vice parroco della Chiesa Madre); nonché il Presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano, la responsabile dei giovani missionari, Maria Mezzapelle e la Presidente del Lions Club …









