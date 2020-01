Sicilia: va in commissariato per delle informazioni. Viene arrestato, era ricercato …

Va in commissariato per delle informazioni, e viene arrestato: era infatti latitante da cinque anni. Accade in Sicilia.

Ad Adrano la polizia ha arrestato un 34enne adranita, Gaetano Bivona, perché irreperibile dal 2015 dopo che era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare. L’uomo è stato arrestato in commissariato dove ieri si era recato per chiedere informazioni sulla sua posizione.

Ecco il testo del comunicato stampa diffuso oggi dalla Questura di Catania:

La polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato BIVONA Gaetano (classe 1986) in ottemperanza all’ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Catania, per associazione a delinquere finalizzate ai delitti contro il patrimonio, rapina in concorso, sequestro di persona, porto abusivo di armi in luogo pubblico, furto con strappo, detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, nella giornata di ieri, il suddetto BIVONA, si presentava presso gli uffici …









