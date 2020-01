Serie D, il Marsala piazza il colpo Tosto

Dimenticare il derby perso contro il Palermo è d’obbligo da parte del Marsala che domani, per la prima del 2020, ritroverà il proprio pubblico in un impegnativo incontro contro il Nola. Uno scontro diretto e un’ipotetica vittoria dei ragazzi di mister Terranova sarebbe un’importante iniezione di fiducia. Intanto è sempre tempo di calciomercato: oggi è stato annunciato Agostino Mascari, classe 1999, proveniente dal Mantova.

Terranova però potrà contare anche su un altro interessante tassello: vale a dire Riccardo Tosto (1995), di professione esterno alto d’attacco. Una nuova esperienza nella città lilibetana visto che Tosto la scorsa stagione, in Eccellenza, ha militato tra le file del Marsala 1912 trovando anche un gol in dieci presenze. La stagione calcistica corrente aveva iniziato a Pantelleria, nel calcio a 5 per non restare indietro nella condizione fisica. Ora la nuova chiamata da Marsala. Riccardo si dice pronto, …









