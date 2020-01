Scrive l’architetto Benny Musillami sul Bonus facciate

Da poco è attivo il “Bonus facciate”, si tratta in poche parole, della possibilità di detrarre il 90 % delle spese sostenute per il ripristino dei prospetti delle abitazioni dalle proprie tasse (immobili situati solamente in zona A _ centro storico e zona B). É uno strumento importantissimo e determinante per riqualificare l’aspetto di tutti i nostri centri urbani attraverso un aiuto da parte dello Stato veramente considerevole.

Le nostre città, grazie a questa misura ed alla nostra volontà, potrebbero tornare a risplendere della bellezza e dell’eleganza che avevano un tempo.

Chiedo a tutti i miei contatti, per favore, di approfittarne, chiamate i vostri tecnici di fiducia e riqualificate le facciate dei vostri palazzi e delle vostre case con il 90% di detrazione senza limiti di spesa.

Le spese devono essere affrontare entro il 2020, e tra permessi ed autorizzazioni ci vorranno alcuni mesi di …









Leggi la notizia completa