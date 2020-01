Processo firme false M5S, difesa: “da la Rocca contributo importare per fare chiarezza”

Nuova udienza al processo per le firme false del M5S. “Claudia La Rocca con le sue dichiarazioni al pm ha inserito dei tasselli di verità in un puzzle un po’ confuso, ha scoperto tutte le ombre dell’inchiesta che, le dichiarazioni a macchia di leopardo, avevano determinato”. E ha “permesso di determinare la svolta delle indagini raccontando le dinamiche, il movente e spiegando ogni passaggio” di quanto avvenuto quella notte dell’aprile 2012 al comitato elettorale del M5S a Palermo”.

Lo ha detto l’avvocato Valerio D’Antoni nel corso dell’arringa difensiva del processo per le cosiddette ‘firme false’ del M5S che vede alla sbarra 14 imputati, tra cui ex deputati nazionali e regionali grillini che nel frattempo hanno abbandonato il Movimento Cinque stelle. Gli imputati rispondono, a vario titolo, di falso e della violazione della legge regionale che ha recepito il testo unico in materia elettorale. …









