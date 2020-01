Partanna, presentazione del libro di Ester Rizzo “ Donne Disobbedienti”

Presso le “ Scuderie” del Castello Grifeo è stato presentato, a cura dell’ associazione “ Palma Vitae” il libro della giornalista e scrittrice licatese Ester Rizzo.

Il testo narra la storia di diverse donne che nel corso dei secoli si sono distinte, in varie parti del pianeta, per coraggio, determinazione, eroismo nelle battaglie contro le discriminazioni, l’intolleranza, il razzismo, il maschilismo, le guerre, l’egemonia patriarcale.

Donne che si ribellano ad un sistema ideologico che le vuole sottomesse all’universo maschile, come ad esempio le donne dell’India o dell’Alfganistan, ma anche le eroine “ disobbedienti” ai regimi totalitari della Seconda Guerra Mondiale o alle dittature attuali.

L’evento patrocinato dal Comune di Partanna, è stato promosso dall’associazione “ Palma Vitae” ,presieduta da Giusy Agueli.

Stefano Caruso









