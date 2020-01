Paceco, al via lavori pubblici per tre milioni di euro

Lavori per oltre tre milioni di euro, saranno avviati a Paceco e nelle frazioni di Dattilo e Nubia, nel corso del 2020, tra interventi stradali, opere di restauro e di arredo urbano, manutenzioni straordinarie e innovazioni.

“È il frutto della programmazione amministrativa della Giunta, del buon lavoro svolto dal quinto settore Lavori pubblici e del costante impegno dell’assessore Castelli; – sottolinea il Sindaco, Giuseppe Scarcella – abbiamo approvato i diversi progetti esecutivi e sono disponibili i fondi per le spese già impegnate: alcune opere sono state già appaltate, mentre per altre saranno espletate a breve le procedure di gara per l’affidamento e l’avvio dei lavori”.

Sul fronte ambientale, spicca la messa in sicurezza della discarica di Timpone Vosca, con una spesa di circa 900 mila euro, per l’isolamento della fonte primaria di contaminazione, in modo da fronteggiare i rischi ambientali nella …









Leggi la notizia completa