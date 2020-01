Mazara, dragaggio porto canale, entro fine febbraio partiranno i lavori. In corso lavori per pulizia “Colmata B”

Nel corso della conferenza stampa di ieri mattina il sindaco Salvatore Quinci ha parlato dei tanto attesi lavori di dragaggio del porto canale di Mazara del Vallo che, nonostante completati lo scorso novembre i lavori preliminari di rimozione di una decina di relitti all’interno dello stesso porto canale, ancora non partono.

Il primo cittadino mazarese ha illustrato il crono-programma per l’avvio dei lavori di dragaggio. “Abbiamo completato la fase con il recupero dei relitti dopo che la Protezione civile ha trovato i fondi. Al momento –ha spiegato Salvatore Quinci- si stanno effettuando lavori per la pulizia dell‘area circostante della Colmata B, diventata nel corso dell’ultimo decennio una discarica, dove andranno conferiti i fanghi del dragaggio. Abbiamo prima proceduto a rimuovere i rifiuti indifferenziati, i pneumatici, insomma tanti rifiuti speciali. La prossima settimana sarà completata la raccolta e smaltimento delle …









Leggi la notizia completa