Mazara, arrivano 3 milioni per realizzare la piscina comunale

“Il Credito Sportivo ha accreditato nelle casse comunali circa 3 milioni di euro, approvando il nostro progetto definitivo di realizzazione di una piscina coperta nell’area del palazzetto dello sport di contrada Affacciata”.

Con questa notizia il sindaco Salvatore Quinci ha aperto l’incontro con la stampa che si è svolto nella Galleria Sicilia del Palazzo dei Carmelitani.

“Abbiamo ottenuto dal Credito Sportivo – ha aggiunto l’assessore allo Sport Vito Billardello – l’autorizzazione ad utilizzare le eventuali economie che scaturiranno dal ribasso d’asta della gara d’appalto destinandole alla messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport e per eventuali opere nelle altre strutture sportive di contrada Affacciata. Una volta realizzata, la piscina sarà data in gestione e contiamo di rendere pienamente fruibili anche i campi da tennis e di calcio a 5 già realizzati”.

Il progetto …









