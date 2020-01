Marsala, sposa un uomo di Bergamo ma scopre che è un violento. Il caso

Trova un posto di lavoro in un paesino del Bergamasco, conosce un coetaneo del luogo, se ne innamora e ci fa anche due figli. Lui, però, ha un “caratteraccio”. Anzi, sarebbe proprio un violento.

La vita della donna, una trentenne marsalese, diventa quindi un vero inferno. Tanto che ad un certo punto è costretta a tornare dai suoi genitori, a Marsala, insieme ai due figli piccoli.

Adesso, lui è stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Bergamo per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Ciò dopo che la donna ha trovato il coraggio di denunciare le ripetute minacce e le lesioni fisiche e psicologiche subite.

Un passo fatto dopo aver chiesto aiuto ai familiari rimasti in Sicilia e all’avvocato Laura Errera, uno dei legali consulenti dello Sportello Antiviolenza recentemente inaugurato nei locali della Procura della repubblica di Marsala. Sono state, quindi, attivate …









