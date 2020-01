Marsala “bella fitusa”, le discariche di rifiuti allo Stagnone e nella zona industriale

Dallo Stagnone di Marsala alla zona industriale non fa differenza, si continua a abbondare i rifiuti creando delle vere e proprie discariche abusive.

Sono queste le due zone della città protagoniste delle segnalazioni di oggi alla nostra redazione per Marsala “bella fitusa”.

“Lo Stagnone dovrebbe essere il volano della nostra economia e invece è luogo di discarica a cielo aperto” – ci scrive Alessio, inviandoci le foto che vedete qui a lato e fatte a Birgi, al pontile “Baglio Luna”.

Stessa cosa fa, invece, il nostro lettore Salvatore che ha immortalato i cumuli di rifiuti abbandonati nella zona industriale di Contrada San Silvestro. Nei pressi di alcuni stabilimenti industriali c’è un vero scempio come potete vedere dalle foto nella gallery.

Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.









