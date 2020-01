“Le elezioni a Marsala? Tavoli, tavolini, sgabelli e …”

Non ci si crede ma sono passati 5 anni, e dire che l’andatura lenta e compassata di chi ha occupato i posti più prestigiosi del Quartiere militare spagnolo sembrava avesse paralizzato la vita cittadina e fermato il tempo.

Abbiamo attraversato un buco nero, e nonostante le leggi della fisica dicano il contrario, ne stiamo uscendo. Ed in attesa della liberazione finale, Marsala è un pullulare di falegnami, ebanisti, mastrascia, intarsiatori e qualche fine restauratore.

Tutta questa gente da qualche mese ha consentito all’artigianato marsalese di aumentare a dismisura la produttività e conseguentemente lo stesso PIL. Infatti, fioccano gli ordinativi di tavoli, tavolini, sgabelli, cadreghini…

L’unico neo di questa fiorente attività è dato dalla scarsa e preventiva organizzazione, invero i laboratori di falegnameria sono stati improvvisati nelle case di questo o quel notabile politico, di regola di lungo corso.

A volte, malauguratamente, le commesse non vanno a buon …









