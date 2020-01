Le Egadi tra le top destinazioni al mondo per Cn Traveller

CN Traveller, tra i più grandi tour operator mondiali ha stilato la classifica delle migliori destinazioni al mondo per il 2020.

Una classifica che vede al decimo posto le Isole Egadi. Un prestigioso riconoscimento per l’arcipelago della provincia di Trapani, riconosciuto come una perla assoluta del Mediterraneo e tra le tappe d’eccellenza per un viaggio nel 2020.

“Spiagge segrete di sabbia color burro”, scrive Cn Travellers sulle spiagge egadine. Ma sottolinea anche la storia delle Egadi, con la battaglia nell’arcipelago, l’ex tonnara Florio, il paesaggio in cui spiccano montagne “punteggiate di ciuffi”. “Strade frastagliate e percorribili in bicicletta”. Il sito definisce Levanzo la più piccola e la “più squisita delle tre isole principali con un miscuglio di case imbiancate a calce raggruppate intorno al porto come denti impertinenti”. E ancora “qui, gli appassionati di immersioni possono immergersi nei resti …









Leggi la notizia completa