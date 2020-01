I rimborsi dei 5 Stelle. Ecco perchè Sergio Tancredi non rendiconta da un anno

Ha suscitato molto clamore la notizia sulla morosità di Sergio Tancredi, il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Siciliano.

Il politico mazarese dal dicembre 2018, come abbiamo raccontato su Tp24, non rendiconta le spese agli organi dei 5 Stelle e di conseguenza non restituisce la parte eccedente, come stabilisce il regolamento del Movimento.

Un ritardo documentato sulla piattaforma tirendiconto.it, che raccoglie tutti i dati di consiglieri regionali, deputati, senatori pentastellati. Tancredi, al suo secondo mandato, è il deputato regionale più indietro con i rendiconti in Sicilia. La notizia ha attirato anche l’attenzione di Vittorio Sgarbui, che ha scritto questo post a riguardo.





Ma c’è una spiegazione al ritardo di Tancredi. E lo scrive lui stesso in un post su Facebook. Ecco cosa scrive rispondendo al nostro articolo.

“Purtroppo a fine 2018 vengo inaspettatamente condannato per una diffamazione ai danni di quella brava persona ed …









