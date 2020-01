E’ avvenuto a Mazara il furto dei cavi di rame che ha mandato in tilt oggi i treni

E’ avvenuto questa notte a Mazara il furto dei cavi di rame che ha mandato in tilt oggi la circolazione dei treni sulla linea Trapani – Palermo.

La notizia l’abbiamo data su Tp24.

Qui la nota delle Ferrovie:

Dalle 01.00 il traffico ferroviario sulla linea Palermo – Trapani è sospeso per un problema tecnico fra San Nicola di Mazara e Mazara del Vallo dovuto al furto di cavi in rame da parte di ignoti.

Riprogrammato il servizio ferroviario con cancellazioni, autosostituzioni e limitazioni di percorso.

Sul posto i tecnici di RFI.

L’asportazione di rame non comporta – nel modo più assoluto – problemi di sicurezza alla circolazione dei treni, ma solo rallentamenti e ritardi.

La sottrazione del materiale, infatti, provoca l’attivazione istantanea dei sistemi di sicurezza che governano le tecnologie in uso nella gestione del traffico ferroviario, con arresto immediato dei treni.











