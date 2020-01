Diocesi di Mazara: tombola di beneficenza. Raccolti oltre duemila euro

Arianna Marino: “Il Centro Diocesano e le Confraternite di Marsala per il secondo anno consecutivo vengono incontro ai giovanissimi assistiti dal giovane Padre Comboniano che opera in Sud-Sudan, in un territorio travagliato da guerre intestine e malattie

Il Centro Diocesano per le Confraternite della Diocesi di Mazara del Vallo e le quattro Confraternite di Marsala del Vallo hanno dato vita alla 2^ Edizione della manifestazione “Una tombola per i bambini di Don Mario”. L’iniziativa a scopo benefico è stata organizzata da Ariana Marino (Delegato Diocesano per le Confraternite) e dai quattro priori di Marsala, Gianluca D’Amico (Sant’Anna), Anna Maria D’Antoni (Santissimo Sacramento), Nino Guercio (Addolorata) e Davide Tumbarello (Immacolata) con il supporto di fedeli e sponsor. Presenti, fra gli altri, anche i sacerdoti Don Marco Renda (Arciprete di Marsala), Padre Mariano Narciso (Rettore del Santuario dell’Addolorata), Don Angelo …









Leggi la notizia completa