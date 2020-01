Convocata una seduta urgente di consiglio comunale per martedì 14 gennaio

Il presidente del consiglio comunale di Castelvetrano, Avv. Patrick Cirrincione ha convocato una seduta del massimo consesso civico per la giornata di martedì 14 gennaio 2020 alle ore 9,30, per trattare l’ordine del giorno sotto trascritto.

1 “Verifica quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive, e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie”;

2. “Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2018/2020. Art. 58 D.L. 112/2008”;

3. “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020”;

4. “Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020”.

La discussione avverrà in seduta pubblica. La mancanza del numero legale, comporta la sospensione di un’ora della seduta.. Ove all’ora prevista non risulti ultimata la discussione dell’Ordine del Giorno e non venga esercitata la facoltà predetta di cui all’ …









