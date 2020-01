Ad Alcamo ripristinata l’illuminazione della galleria in contrada Fico

“Riscontro con piacere che finalmente è stata ripristinata l’illuminazione della Galleria Contrada Fico di Alcamo“- a dichiararlo è la deputata regionale Valentina Palmeri -. Una Galleria molto trafficata la cui mancanza di illuminazione configurava un serio rischio per la circolazione veicolare e l’incolumità degli automobilisti in quanto il tratto era totalmente al buio. Nel mese di marzo con una nota indirizzata all’Anas Direzione Regionale per la Sicilia, e con una successiva nota nel mese di novembre l’on. Palmeri aveva portato a conoscenza della mancanza dell’illuminazione all’interno della Galleria Contrada Fico Alcamo, SS.113 che collega Alcamo con la vicina Partinico.

L’Anas Direzione Regionale per la Sicilia, in riscontro alle suddette note faceva presente che la mancata illuminazione della Galleria in Contrada Fico di Alcamo dipendeva dai danneggiamenti subiti all’impianto di illuminazione …









