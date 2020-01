Valderice, è nato il comitato per la salvaguardia del porto di Bonagia

E’ nato ufficialmente il “comitato per la salvaguardia del borgo marinaro di Bonagia”. Dopo la raccolta delle firme un guppo di cittadini, coordinati da Giovanni Grammatico, hanno messo su un comitato che ha l’obiettivo principale, quello di mettere in siurezza e sistemare il porticciolo continuamente esposto alle intemperie specie con i venti provenienti da nord, maestrale e tramontana, e di rilancio e valorizzazione turistica del borgo.

Tra i progetti risolutivi per il porto, quello di una diga foranea in grado di bloccare le mareggiate. Si discuterà di porto mercoledì pomeriggio in un incontro, promosso dal nuovo Comitato cittadino, che si terrà all’hotel Saverino di Bonagia, a partire dalle 17.30, alla presenza del sindaco di Valderice Francesco Stabile ma anche del sindaco di Erice Daniela Toscano.









