Truffa nei collegamenti con le Egadi, sequestrati i traghetti “Ulisse”, “Caronte” e “Pace”

“Ulisse”, “Caronte” e “Pace”, sono i nomi dei tre traghetti sequestrati dalla Guardia di Finanza di Palermo e di Messina alla Società Caronte & Tourist Spa, società che ha subito il sequestro di beni, quote societarie e somme di denaro per un valore di 3,5 milioni di euro.

L’inchiesta che vede indagati quattro amministratori delle Società di navigazione riguarda una truffa ai danni della Regione ed è scaturita dalla verifica del bando di assegnazione per i collegamenti con le isole Egadi Egadi aggiudicati nel 2015 dalla Società Navigazione Generale Italiana poi incorporata nel 2017 nella Caronte Spa.

Per cinque anni è stato aggiudicato l’appalto che valeva 15,9 milioni di euro con un ribasso fino a 5,3 milioni, per i collegamenti Trapani Egadi che si doveva tenere con il traghetto “Pace” perché considerato idoneo al trasporto in sicurezza di persone con disabilità, in realtà i militari hanno scoperto …









Leggi la notizia completa