Trapani, il caso del bambinello rubato in chiesa. Una signora dona il suo

Un gesto generoso ed esemplare che dice che in città non è mancato il senso del Natale e la cultura del dono e il senso del bene comune sono vivi.

La cultura del dono e il senso del bene comune resistono, sono vivi, operano, nonostante facciamo di tutto per disinnescarli.

E così che, alla notizia del furto del «bambinello» dalla Chiesa del “Sacro Cuore”, una signora trapanese, Domenica Catalanotti, ha pensato di reagire con un gesto positivo donando alla comunità un «bambinello» che le era stato regalato dalla sua madrina per il battesimo. Un dono di grande valore affettivo che apparteneva già da molti anni alla famiglia e che passava , simbolicamente, alla figlioccia che adesso ha deciso di moltiplicare il dono a tutta la città con un gesto generoso ed esemplare che permetterà ai fedeli di ammirare e di pregare …









