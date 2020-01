Tornano a registrarsi ancora episodi di microcriminalità in centro storico. In Via Giudecca, infatti, è stata danneggiata un’auto: il tutto sarebbe successo nello spazio di pochi minuti, ieri sera attorno alle 22. Approfittando di una distrazione, i malviventi hanno mandato in frantumi il finestrino (lato passeggero) sottraendo al legittimo proprietario il cellulare. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti tre mezzi dei Carabinieri.









