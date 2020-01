Trapani, ancora criminali in centro. Danneggiata l’auto di Pino Maggiore, e …

Un’altra auto é stata danneggiata, la scorsa notte, nella zona del centro storico di Trapani. Questa volta è accaduto in via Giudecca, nei pressi del Palazzo di giustizia.

Nel mirino, la macchina di Pino Maggiore titolare della storica Cantina siciliana. Ignoti hanno mandato in frantumi il vetro dello sportello impossessandosi di un telefonino cellulare.

L’amara scoperta alla chiusura del locale quando Pino Maggiore ha raggiunto la vettura parcheggiata nelle adiacenze della Cantina. Non è la prima volta che il centro storico è teatro di simili episodi. Lo scorso mese di novembre in una sola notte vennero danneggiate ben sette auto in sosta in viale Regina Elena, nella zona del porto. Altri casi si sono verificati anche in via XXX Gennaio. Insomma, una escalation senza fine.









Leggi la notizia completa