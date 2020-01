Sicilia, rifiuti: indaga la Procura di Palermo sul piano della Regione ancora bloccato

Questione rifiuti in primo piano. Finisce sotto inchiesta, infatti, il piano rifiuti mai approvato dalla Regione Siciliana. Si tratta del documento che dovrebbe regolare il sistema dei rifiuti in Sicilia. E l’inchiesta nasce da un filone di quella sulle mazzette per gli impianti di energia alternativa in Sicilia. I Pm vogliono capire se ci sono state pressioni da parte di privati sulla macchina della burocrazia regionale, per avere vantaggi, o se ci artatamente si ritarda l’approvazione del piano per favorire chi, in questa fase di emergenza, ci guadagna.

Punta dunque su una delle grandi incompiute siciliane l’ultima inchiesta della Procura di Palermo: il piano regionale sui rifiuti, da anni in calendario e ancora non approvato. L’indagine che ha portato all’arresto del “re” dell’eolico Vito Nicastri e del faccendiere vicino alla Lega Paolo Arata, nata da un giro di mazzette per facilitare gli iter di progetti in materia …









