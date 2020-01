Sicilia, arrestato medico dei neonati: faceva fare esami inutili per poterci guadagnare

In manette in Sicilia un medico neonatologo del nuovo ospedale di Catania. Si tratta di Alessandro Rodonò, che chiedeva a neo genitori somme di denaro per effettuare esami inutili sui loro figli nati prematuri.

Su delega della Procura della Repubblica, la sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti del dirigente medico Alessandro Rodonò, in servizio presso il Reparto di Neonatologia del Presidio ospedaliero San Marco di Catania.

Le indagini hanno consentito di fare luce, al momento, su quattro gravi episodi concussivi, due in forma consumata e due in forma di tentativo, di cui il dottor Rodonò si sarebbe reso protagonista, tra settembre ed ottobre del 2019, in danno di genitori di neonati prematuri ai quali richiedeva soldi per effettuare esami inutili che egli, però, prospettava come necessari per valutare le condizione di salute …









Leggi la notizia completa