Il 5 gennaio scorso al Centro Polivalente di Petrosino è stata una serata all’insegna della musica e del ricordo di Carlo Modello, ragazzo tragicamente scomparso a causa di un incidente. Momenti di solidarietà e vicinanza di una comunità per raccogliere fondi aq sostegno di un’altra ragazza vittima della strada: Arianna Maniscalco, che lotta per un percorso di riabilitazione che dovrà affrontare a Mestre. Sono stati raccolti 2021 euro. Nel corso della serata – diretta da Vincenzo Accardi – si è esibita Annamaria Modello, sorella di Carlo, che ha interpretato alcune canzoni, e l’attore Alessio Piazza che ha letto dei brani tratti da un libro scritto dal giovane scomparso prematuramente.L’articolo Petrosino: tanta solidarietà per Carlo e Arianna, donati oltre 2mila euro proviene da Itaca Notizie.









