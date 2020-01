Petrosino, successo per la serata di solidarietà dedicata a Carlo Modello

Il 5 gennaio scorso, al Centro Polivalente di Petrosino – per la manifestazione “Ti voglio dedicare – Carlo Modello Mot27” – è stata una serata all’insegna della musica e del ricordo grazie ai vari giovanissimi interpreti musicali, tra questi la sorella Annamaria Modello, amici e cugini. Da un destino simile Arianna Maniscalco si è risvegliata dal coma, dopo quasi due anni e, adesso, dovrà essere sottoposta ad un percorso intensivo di riabilitazione, a Mestre.

Lo scopo della serata, oltre a ricordare Carlo, era nel riuscire ad aiutare la stessa, attraverso una raccolta fondi, a sostenere le cure necessarie per la riabilitazione, e con soddisfazione e orgoglio annunciamo che siamo riusciti a raggiungere entrambi gli obiettivi, sia nell’emozionare il pubblico e raggiungere una quota economica pari a € 2.021 solo in quindici giorni.

Durante la serata sul palco sono saliti alcuni amici e cugini di Carlo,









