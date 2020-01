Nasce il Movimento “Vento Nuovo: “Dialogo con tutti. abbiamo la lista per il consiglio comunale e se occorre Mario Figlioli sarà il nostro candidato sindaco”

E’ nato a Marsala il Movimento civico “Vento Nuovo”. E’ stato presentato alla città lo scorso 5 gennaio all’Hotel President. Tra i dirigenti Mario Figlioli, Vincenzo D’Angelo e Francesco Amato che abbiamo incontrato presso la nostra redazione.

“Nel corso del partecipato incontro, oltre a presentare alla città il nostro movimento, abbiamo proposto il progetto che ci vede proiettati verso le amministrative della prossima primavera. In quella occasione elettorale il movimento sarà presente una sua lista per il rinnovo del Consiglio comunale”.

Dove vi collocate nello scenario politico locale?

“Noi siamo fuori da ogni logica dei partiti. Questo non vuol dire che non siamo disponibili al dialogo con tutte quelle forze, sia partiti che movimenti civici, che accetteranno il nostro programma per la città, magari aggiungendo qualcosa per renderlo migliore. Fermo restando che ci sono dei punti …









