Mazara, ricordato Mattarella. Borse di studio, le domande entro il 17 gennaio

Anche il Comune di Mazara del Vallo ha reso omaggio al compianto Presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella nel 40° anniversario della sua uccisione, partecipando con il vice sindaco Vito Billardello, il gonfalone ed i vigili urbani in alta uniforme alla cerimonia svoltasi nella chiesa madre di Castellammare del Golfo.

“E’ stato un onore partecipare alla commemorazione – ha detto il vice sindaco Billardello – per l’esempio che la vita, la passione politica ed il sacrificio del Presidente Mattarella rappresentano per tutti noi”.

TESSERE ELETTORALI PER I NEO MAGGIORENNIL’Ufficio Messi del Comune di Mazara del Vallo rende noto che sono in giacenza le tessere elettorali dei neo maggiorenni, che hanno compiuto 18 anni nel periodo compreso tra il primo giugno 2019 ed il 31 dicembre 2019.

Gli interessati, per il ritiro delle tessere elettorali, possono recarsi presso l’Ufficio Messi ubicato al piano terra del …









