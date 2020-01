Mazara. Diocesi, ultime news

CASTELVETRANO, AMMISSIONE AGLI ORDINI SACRI PER IL GIOVANE LA PORTA

Domenica 12 gennaio, alle ore 18, presso la parrocchia San Francesco di Paola di Castelvetrano, il giovane seminarista Daniele La Porta sarà ammesso tra i candidati agli ordini sacri. La celebrazione sarà presieduta dal Vescovo, monsignor Domenico Mogavero. «A questa prima tappa importante del mio cammino mi sto preparando con grande gioia e trepidazione, consapevole che in quell’Eccomi non sono solo ma sostenuto dalla Chiesa» ha detto La Porta. Laureato in Scienze biologiche presso l’Università de L’Aquila, il giovane seminarista è originario proprio della parrocchia dove avverrà la celebrazione domenica. «Da piccolo partecipavo alle varie attività che la parrocchia proponeva: catechismo, gruppo ministranti e gruppo giovani e sin da allora nutrivo un’attrazione per le cose sacre, racconta nella sua testimonianza al giornale diocesano “Condividere”. …









