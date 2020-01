Marsala: via Tommaso Russo utilizzata da tossici e come discarica a cielo aperto. La denuncia dei cittadini

I cittadini e lettori continuano a segnalare situazioni di degrado nelle vie del centro storico di Marsala. In particolare il signor Aurelio Magnano, che abita in via Antonino Barraco, ha segnalato all’Amministrazione comunale un comportamento che si protrae da tempo in via Tommaso Russo (nota come via Trusso), utilizzata da soggetti delinquenziali come bivacco per tossicodipendenti e come discarica a cielo aperto. “Fatto ancor più grave e preoccupante – ci dice – da qualche giorno sono visibili sulla via ben due carrelli da supermercato contenenti materiale di risulta, presumibilmente amianto frantumato, peraltro in parte riversato sull’asfalto. Questa situazione è stata rilevata dagli operatori di turno della società appaltatrice della raccolta differenziata cittadina oltre che all’assessore e vice sindaco Agostino Licari cui compete la responsabilità del settore”.

Il materiale, lo ricordiamo, è assolutamente nocivo alla salute se disperso nell’ …









Leggi la notizia completa