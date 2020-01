Marsala, cominciano le celebrazioni in onore della Madonna della Cava

Comincia oggi la settimana delle celebrazioni per la Madonna della Cava, patrona di Marsala.

502 anni fa il miracoloso ritrovamento della statuina. Dal 10 al 19 gennaio il Santuario accoglierà veglie di preghiera, festival dei cori parrocchiali e nel Teatro Impero la Compagnia Sipario darà vita ad uno spettacolo musicale dedicato: “Una Luce Nel Pozzo”



Celebrazioni presiedute da oltre dieci sacerdoti, veglie di preghiera, festival dei cori parrocchiali e uno spettacolo teatrale dedicato: al via le celebrazioni in onore della Madonna della Cava. “Sarà una settimana dedicata al percorso vocazionale che riguarda ciascun fedele – spiega il rettore don Giacomo Putaggio -. Infatti due serate saranno dedicate a veglie di preghiera, la prima, lunedì 13, sarà animata dalla comunità Nuovi Orizzonti e la seconda, il martedì seguente sarà a cura del gruppo del Rinnovamento nello Spirito che darà vita al …









