Marsala, 2020. Scrive Rino Bonomo: “Mai partecipato ad alcuna riunione con Diego Maggio”

Caro Direttore, in un articolo del suo giornale riportante notizie sulle prossime elezioni amministrative vengo indicato come sostenitore della lista civica di Diego Maggio. Si tratta sicuramente di un equivoco.

Forse chi le ha dato questa informazione pensa che la mia amicizia con Diego Maggio si debba trasformare automaticamente in sostegno politico. A parte il fatto che non ho partecipato ad alcuna sua riunione, tengo a precisare che la mia posizione politica rimane ancorata ai valori del centro sinistra e l’eventuale sostegno ad un candidato di questo schieramento avverrà solamente dopo un attento esame del programma amministrativo-politico.

Anche nelle precedenti elezioni amministrative il mio sostegno ad Alberto Di Girolamo è avvenuto nell’ambito di un progetto politico e di un programma amministrativo elaborato anche con il mio contributo, la cui realizzazione doveva avvenire con la collaborazione dei cittadini e del Consiglio comunale. Purtroppo, subito dopo …









