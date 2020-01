Marsala 2020. Cercasi candidati. C’è stata una riunione con Salvatore Lombardo

Le amministrative del 2020 seguono una serie di passaggi che stentano a far venire fuori il nome del candidato sindaco.

La riunione che si è tenuta presso lo studio del notaio Salvatore Lombardo, ex sindaco di Marsala, ha almeno portato ad un punto fermo: Lombardo non è candidato, non lo sfiora nemmeno l’idea, l’unico contributo che può dare è quello di alimentare un dibattito che veda al centro l’interesse della città.

A quella riunione ha partecipato Massimo Grillo, Paolo Ruggieri, Nicola Fici, i consiglieri comunali Walter Alagna, Ivan Gerardi, Antonio Vinci, e anche Diego Maggio, già candidato sindaco e Antonio Parrinello, vecchia conoscenza del Pd. Sul tavolo al momento ci sono due candidature di cui si sta maggiormente discutendo perché sono al centro del dibattito dei partiti e delle coalizioni: Salvatore Ombra e Nicola Fici.

Tuttavia su entrambe le candidature …









