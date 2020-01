Marsala 2020, anche Mariella Domingo smentisce il sostegno a Diego Maggio

Caro direttore, in un articolo del suo giornale riportante notizie sulle prossime amministrative, vengo indicata come sostenitrice della lista civica di Diego Maggio.

Smentisco il tutto.

Da cittadina marsalese che ha a cuore la sorte della mia città, ho il diritto di ascoltare i programmi,le iniziative e i principi di tutti i candidadi a sindaco, delle liste e di tutto ciò che abbia a che fare con le elezioni 2020.

Non ho espresso nessuna inclinazione politica, nè tantomeno fatto il mome di nessuno,se non il mio personale interesse per un vero cambiamento del nostro territorio.

Mi avvalgo della facoltà di scegliere liberamente il “mio” futuro sindaco e quindi sostenerlo.

Il cambiamento di cui tanto si parla e si propaganda deve partire proprio dalla libertà di scelta.

Scelgo adesso di donare il mio ascolto e la mia attenzione senza costrizione alcuna.

Il voto è …









Leggi la notizia completa