Le firme false dei Cinque Stelle: 12 condannati in Sicilia

Dodici condanne per il caso delle firme false del M5S di Palermo. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico di Palermo.

Condannati gli ex deputati nazionali Riccardo Nuti (che nel 2012 era candidato sindaco), Claudia Mannino e Giulia Di Vita. Per loro il giudice ha deciso una condanna a un anno e dieci mesi. Un anno a Claudia La Rocca e Giorgio Ciaccio, Ex deputati Ars del M5S. Assolti Pietro Salvino e a Riccardo Ricciardi.

Secondo la procura, Nuti ed un gruppo ristretto di attivisti, dopo essersi accorti che per un errore di compilazione le firme raccolte erano inutilizzabili, mettendo quindi a rischio la presentazione della lista, avrebbero deciso di ricopiare dalle originali le sottoscrizioni ricevute: in questo modo il vizio di forma era stato corretto. Da qui la contestazione della falsificazione materiale delle firme. A Nuti si imputava di avere fatto uso delle sottoscrizioni …









Leggi la notizia completa