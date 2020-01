Gibellina: continuano i lavori di manutenzione straordinaria e messa a dimora di più di 200 piante

Il 13 dicembre scorso è stata redatta la perizia di spesa con stima dei lavori per una somma pari a 25.000 euro per la manutenzione straordinaria e messa a dimora di più di 200 piante all’interno del territorio gibellinese.

A tal proposito, data l’impossibilità da parte dell’amministrazione di provvedere direttamente (a causa della mancanza di personale adatto), si è reso necessario ricorrere all’elenco degli operatori economici per l’affidamento dei lavori. Questi ultimi presenteranno le loro offerte e quella che sarà ritenuta più conveniente da parte dell’amministrazione avrà affidato l’appalto.

I lavori in questione riguarderanno nello specifico le seguenti aree: Piazza 15 gennaio ’68 – Viale Federico De Roberto; il Centro – Viale Indipendenza Siciliana e Piazza Rivolta contadina ed infine lo svincolo d’ingresso – Viale Indipendenza Siciliana – Viale Belice – Via …









Leggi la notizia completa