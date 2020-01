Errori negli avvisi TARI 2014, Obiettivo Città: “Recatevi all’Ufficio tributi”

Errori negli avvisi Tari 2014? Secondo “Obiettivo città” si. Il movimento politico – in una nota – ribadisce che il modello F24 fatto pervenire ai cittadini contiene, ad esempio, le sanzioni per il pagamento effettuato oltre i sessanta giorni. Cioè il cittadino si dovrebbe far carico di una sanzione, seppur pagherebbe entro i due mesi. Ma c’è di più, secondo “Obiettivo città”: «Vanno controllati i dati degli immobili riportati nell’avviso – consigliano – in quanto nella stragrande maggioranza dei casi, sono riportati in maniera errata».

Proprio per verifiche e correzioni l’Ufficio tributi ha rinforzato di personale gli sportelli, dove ogni giorno d’apertura si recano più di 300 utenti. L’Ufficio – in contrada Giallonghi – rimane aperto il lunedì, dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17,30. Il venerd& …









Leggi la notizia completa