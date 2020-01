Detenuti di Favignana impegnati in attività lavorative per l’Area Marina Protetta

Detenuti al lavoro nella più grande riserva marina d’Europa. I reclusi del carcere di Favignana nel 2020 avranno l’opportunità di essere impiegati per la prima volta in diverse attività ricadenti nell’ambito dell’Area Marina Protetta del territorio egadino. Va detto, comunque, che da anni sono coinvolti in occupazioni temporanee retribuite sull’isola. Il lavoro è, infatti, uno dei principali strumenti, previsti dalla Costituzione e dall’ordinamento penitenziario, per la risocializzazione e il trattamento rieducativo del condannato.

Martedì 14 gennaio, in occasione della tradizionale conferenza di servizio per la programmazione delle attività, che si svolgerà presso la Casa di Reclusione di Favignana, alla presenza del magistrato di sorveglianza di Trapani Chiara Vicini, del direttore dell’Ufficio Detenuti e Trattamento del Provveditorato di Palermo, Settimio Monetini, del sindaco di Favignana-Isole Egadi e Presidente dell’Area Marina …









Leggi la notizia completa