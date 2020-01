Campobello. Controlli NAS: sanzionato panificio

CAMPOBELLO, 10 GEN – Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara insieme ai colleghi del NAS di Palermo, nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato alla tutela della sicurezza alimentare, hanno effettuato l’accesso ispettivo presso varie attività commerciali insistenti sul territorio di Campobello.

Nella circostanza veniva accertato che il titolare di un panificio svolgeva l’attività di panificazione in assenza della prevista autorizzazione sanitaria ed in mancanza dei requisiti generali e specifici in materia d’igiene.

Venivano pertanto elevate sanzioni amministrative per complessivi euro 4.000,00 (quattromila) e la sospensione immediata dell’attività commerciale.

L’attività ispettiva di carattere igienico sanitario, intrapresa dai militari dell’Arma, volta al controllo sulla sicurezza alimentare a tutela dei cittadini consumatori, rientra in un progetto ben più ampio a livello Provinciale per tanto questi controlli saranno eseguite con sempre …









