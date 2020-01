Bandito il concorso per le scuole – XXVIII Anniversario delle stragi di Capaci e via d’Amelio

La Fondazione Giovanni e Francesca Falcone e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indicono, per l’anno scolastico 2019/2020, in occasione del XXVIII anniversario delle stragi del 1992, il concorso intitolato: “Li avete uccisi ma non vi siete accorti che erano semi”.

La frase scelta è tratta da uno dei tanti messaggi che in questi anni hanno riempito l’albero Falcone, il Ficus Magnolia che si erge in via Notarbartolo, a Palermo, dinnanzi a quella che fu l’abitazione del giudice Giovanni Falcone e di sua moglie Francesca Morvillo, e che è diventato, all’indomani della loro uccisione, un simbolo di rinascita e un punto di riferimento per molti cittadini.

Le fronde di quell’albero hanno accolto messaggi di amarezza, sgomento, disperazione, ma soprattutto di speranza e voglia di giustizia, di chi non ha voluto arrendersi …









