Australia in fiamme, cosa può fare Castelvetrano?

I numerosi incendi in Australia hanno sconvolto l’animo di ognuno di noi. Le immagini che scorrono sul web ci rendono impotenti di fronte a tale tragedia, e la devastazione di una terra habitat di milioni di animali rimasti uccisi dalle fiamme non fa che sottolineare la grande stupidità umana, di fronte all’indomabile natura.

Ognuno di noi ha letto e visto in quella terra dolore e sofferenza, una terra che ha bisogno di rialzarsi e con l’aiuto di tutti. Martino Passalacqua è un lettore di CastelvetranoSelinunte.it e, in questi giorni, ha pensato a un’idea che, seppur bizzarra, rappresenta un modo per aiutare, laddove possibile, l’intera Australia ferita dal fuoco. Passalacqua da alcuni anni vive lontano da Castelvetrano ma ha pensato che qualcosa si può fare per il Paese dei canguri. Ecco perché ha pensato …









