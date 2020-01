Assolto Lorenzo Ingrasciotta dall’accusa di lesioni gravi

Il castelvetranese Lorenzo Ingrasciotta, 58 anni, è stato assolto dalla Corte d’Appello di Palermo con formula piena («perché il fatto non sussiste»). L’uomo era stato condannato in primo grado, dal giudice monocratico di Marsala, a tre anni di carcere per lesioni personali gravi e minacce in danno di un vicino di casa (e al pagamento di una “provvisionale” di 6 mila euro). La Corte d’Appello gli ha inflitto solo una multa di 300 euro per minacce. A difendere Ingrasciotta, in secondo grado, è stato l’avvocato Celestino Cardinale (in primo grado, il dipendente regionale si era affidato ad un altro legale).

Ad accusare Ingrasciotta, custode al Museo Lilibeo di Marsala, era stato Francesco Di Carlo, parte civile con l’assistenza dell’avvocato Francesco Sammartano. I fatti, accaduti a Marinella di Selinunte, sono datati 19 luglio 2012. «Di Carlo, ragioniere, ha …









