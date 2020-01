Vuoi formarti nella ristorazione,nell’estetica o nella trasformazione alimentare? Vieni all’Open Day della Scuola Futura di Castelevetrano

L’Ente di Formazione Futura “Scuola di Arti e Mestieri”, accreditato ad azioni di Istruzione e Formazione Professionale e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come scuola superiore professionale che assolve l’obbligo scolastico, propone attività scolastiche rivolte a giovani dai 14 ai 17 anni, provenienti dalla scuola media o fuoriusciti dal sistema scolastico.

Futura propone percorsi di istruzione e formazione professionale della durata triennale (qualifica professionale spendibile nel mercato del lavoro) o quadriennale (diploma tecnico che consente di avviare un’attività in proprio), con la possibilità di accedere successivamente ad un quinto anno presso un altro Istituto professionale ed acquisire il diploma quinquennale che consente l’accesso all’Università.

Le proposte corsuali prediligono un approccio di tipo pratico, funzionale alla crescita dell’allievo in merito al settore lavorativo prescelto, utilizzando metodologie didattiche innovative e laboratoriali. Familiarizzare già dai …









